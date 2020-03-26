محامي بتطوان يُؤكد اصابته بكورونا وادخال جميع زملائه للحجر الصحي بتطوان

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هبة بريس – مكتب طنجة

أكد المحامي الحبيب حاجي، مساء اليوم الخميس 26 مارس الجاري اصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فايسبوك.

وكتب المحامي بهيئة تطوان ، مايلي: ” الآن أنا جنبا إلى جنب مع زوجتي لنتقاتل معا ضد الوحش الجبان حتى النصر” ، حيث يرجح ان تكون زوجته قد نقلت اليه العدوى.

وكان المحامي بهيئة تطوان، قد أخضع يوم أمس للحجر الطبي بعد تأكد إصابة زوجته بالعدوى إثر حضورها في مناسبة عزاء إحدى قريباتها، قبل أن تأكد التحاليل المخبرية إصابته هو الآخر بالفيروس ، كما دعا نقيب المحامين بهيئة تطوان، كافة المحامين الذين كانوا على تواصل مع الحبيب حاجي بالدخول في حجر صحي داخل منازلهم.

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