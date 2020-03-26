وزارة أمزازي تنفي اعلانها لسنة بيضاء

محمد منفلوطي_هبة بريس / الصورة تعبيرية

كشفت مصادر عليمة لهبة بريس، عن أخبار تروج على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الأثناء مفادها أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن سنة بيضاء، وهو ما نفته الأخيرة معتبرة الأمر مجرد افتراء ومغالطات من شأنها أن تؤثر على المجهودات المبذولة الرامية إلى تأمين الزمن المدرسي ولو عن بعد في زمن الجائحة العالمية،

ودعت المصادر ذاتها إلى أن الإعلان عن مثل هاته القرارات يكون من خلال بلاغات رسمية وليست عن طريق بلاغات وهمية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر، أن وزارة التربية الوطنية قد اتخذت قرارا بتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، اعتبارا من يوم الاثنين 16 مارس ولأجل غير مسمى بسبب مخاوف من انتشار عدوى فيروس “كورونا” المستجد