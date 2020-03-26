هذه حقيقة “سرقة” هاتف شابة أثناء تصويرها “اللايف” أمام مستشفى طنجة

اس. بويعقوبي – هبة بريس

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق للحظة قيام شابة بمدينة طنجة بتصوير “لايف” من أمام مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة تدعي فيه اهمالها وعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها بسبب معاناتها من مرض “السرطان”، حيث أظهر الشريط شخص وهو يقوم ب “انتزاع” هاتفها.

وحسب مصادر “هبة بريس” فان الامر يتعلق بحارس أمن خاص قام بانتزاع هاتف الفتاة وتسليمه للعناصر الأمنية المداومة بمستشفى محمد الخامس الجهوي ،بعد مخالفتها للقوانين التي تمنع التصوير من داخل وأمام المستشفى خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها طنجة والمملكة ككل.

الشابة تعاني من مرض السرطان وتخضع للعلاج، حيث فقدت الوعي مؤخرا أثناء تصويرها بث مباشر على خدمة “الفايسبوك” ” الأمر الذي خلق حالة استنفار قصوى بين معارفها واصدقائها ليتم اسعافها ونقلها الى مستشفى محمد الخامس الجهوي، قبل أن تظهر مرة اخرى امامه وهي تشتكي حالها للمسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة.