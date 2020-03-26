وزارة الصحة : 72 في المائة من الحالات المسجلة سنها أكثر من 40 سنة

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 50 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 275 حالة، في حين تم استبعاد 931 شخصا بعد تحليل مخبري سلبي.

وحسب ندوة مباشرة للوزارة، فقد تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، اثنتان منها بمراكش، وواحدة بمدينة الدار البيضاء وواحدة بالرباط، ليرتفع عدد الوفيات إلى 10، وترجع أسباب الوفاة إلى عامل السن أو مرض مزمن، أو هما معا.

وأضافت وزارة الصحة أن ما يفوق 72 في المائة من الحالات سنها أكثر من 40 سنة، في حين لا يزال 2341 مخالط قيد المراقبة الصحية، وغادر 669 مخالط المراقبة الصحية بعد انصرام 14 يوما دون ظهور أي أعراض للإصابة.

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تعليق واحد

  1. المرجو عدم الادلاء بسن الوفيات،ان هدا يرفع من معنويات الشباب للخروج للشارع ،ليساهم في تفشي المرض،واتوجه الى البعض من هؤلاء الشباب المتهورين قائلا: ان شابا في ايطاليا دون الا ربعين توفي بهدا المرض ،ويعتبر رياضيا سليم الصحة البذنية.

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