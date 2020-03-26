إيطاليا .. تسجيل نحو 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا باقليم لومبارديا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

قال حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة التي تضم ميلانو العاصمة المالية للبلاد، ارتفع بنحو 2500 حالة يوم الخميس.

وقال أتيليو فونتانا للصحفيين ”أرقام اليوم ليست جيدة للأسف. كانت هناك زيادة أكبر مقارنة بالأيام السابقة“، مضيفا أن الأرقام الأولية أظهرت أن العدد الإجمالي للإصابات في المنطقة التي تقع في شمال إيطاليا ارتفع بنحو 2500 في يوم واحد.

وزاد عدد الحالات في المنطقة، الأشد نكبة بالوباء في إيطاليا، بنحو 1643 إلى ما يقرب من 32346 يوم الأربعاء.

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