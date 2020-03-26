السجن 6 أشهر وغرامة قدرها 500 درهم .. أول حكم في قضية خرق للطوارئ بالقنيطرة

هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية، بمدينة القنيطرة، زوال أمس الأربعاء، حكمها في حق شخص خرق حالة الطوارئ الصحية بالمدينة.

وقضت المحكمة، بالسجن النافذ 6 أشهر في حق المعني بالأمر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وتوبع المعني بالامر، بتهم تحريض مجموعة من الأشخاص على العصيان وعدم ملازمة المنازل، وعدم الامتثال للتعليمات المتعلقة بالطوارئ الصحية، وتعريض عناصر الشرطة للسب والشتم بكلام مخل بالأدب، بعد محاولة نهيه عن الاستمرار في أفعاله.