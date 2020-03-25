الإصلاح بسلاح الوباء

منذ ساعة واحدة
0

بقلم : زبنبة بن حمو

قد يكون من الإنصاف أن نقول إنّ الوباء جاءَ في وقته، فقد جنَّ جنون العالم منذ بداية هذا القرن، حروب و فتن و ظلم و جور في كل بقاع العالم، أبرياء يموتون بالملايين جراء الجوعِ و البرد و الامراض ،وأغنياء يشترون لوحة زيتية بئيسة بملايين الدولارات و يتباهون بمراحيضهم المبنية بالذهب و المرصعةِ بالألماس.

جاءَ الوباءُ لينقذ العالمَ مِن جنونِ حُكٌامِه الجُدُدِ الحمقى، المتطرفين، المتهورين. جاء ليكشفَ وجه الرأسمالية القبيح و يُعري الليبرالية المتوحشة و يضربها في مَقتَل.

جاءَ الوباءُ ليُنقِذ الكرة الأرضية من بطش الإنسان بها برا، وبحرا، وجوا، جاء الوباء ليعيد الحياة إلى أمٌِنا الأرض بعد أن تعبت من عقوقنا و فسادنا فيها، جاء الوباء ليحقق، بصفر درهم، ما لم يحققه مؤتمر الأطراف، الذي صُرفت عليه ملايير الدولات، و يَحُدَّ من أسباب الاحتباس الحراري وينقذ الكَوكَب من كارثة مُحققة.

جاءَ الوباءُ ليُعلٌِم الإنسانَ درسا مهما مَفادُه أن الأسلحة، التي صُرفت عليها نقود تكفي لشراء مجرة درب التبانة، لا تسمن ولا تغني من جوع في مواجهة كائن بسيط ضعيف لا يُرى بالعينِ المجردة.

جاءَ الوباءُ ليبيِّن لنا أهمية الأسرة و العائلة، جاء ليعيد الدفىء إلى بيوت تحولت إلى فنادق باردة لا يربط بين سكانها إلا ذلك السقف الذي تحته يرقدون، جاء لندرك أننا كدولة و كأمة نموذج مشرف و رائدٌ في التآزر و التكافل و التضامن، جاء الوباء ليرى العالم أننا نحن أصل الحضارة و الرقي وأننا مثال للانضباط و الإلتزام.

وأهم شيء أن الوباء جاء ليرى أبناؤنا ويشهدوا أن أوروبا ليست جنة الله فوق الأرض، و أن الأوروبيين ليسوا بالضرورة إنسانيين بالفطرة، جاء ليعلم أبنائنا أن الخير كله في الوطن لو نُشمٌٍر عن سواعدنا و نتحد على كلمة واحدة، جاء ليعلم أبناءنا لماذا يصر الآباء أن الملكية هي ضامن وحدتنا و حامي حمانا.

جاء الوباء ليشهد العالم كيف كنا استثناءً في منطقة تتلاطمها أمواج الإرهاب، وكيف نجونا من الربيع “الخريف” العربي و الآن نواجه الوباء بحنكة و قدرة و تبصر يفوق دول “متقدمة” تنظر إلينا الآن باحترام كبير وتشيد بتدبيرنا للأزمة.

جاءَ الوباءُ ليُعلِّم للمغاربة حُبَّ الوطن الذي عَجزَت الأسرُ و المدارسُ عن تعليمه، جاءَ ليزرعَ الوطنيةَ ويُعيدَ ضخّ الدّمِ في جَسدَ الوطنِ، الذي أُنْهِك مِن توالي الضرباتِ والهزاتِ والدسائسِ من الداخل و الخارج، وحاصرته الفتن والشكوك و الظنون، جاء الوباء ليرفع كل مغربي رأسه بعزة ويشعر بفخر الانتماء لهذا الوطن.
و ينشد قول مصطفى صادق الرافعي :
بلادي هواها في لساني وفي دمي
يمجدها قلبي ويدعو لها فمي
زينبة.

مقالات ذات صلة

Photo of حفظ النفس وبناء الوطن ..وما بعد القضاء على وباء “كورونا “

حفظ النفس وبناء الوطن ..وما بعد القضاء على وباء…

منذ 7 ساعات
Photo of في زمن كورونا… اختفى التافهون وتجند الصالحون

في زمن كورونا… اختفى التافهون وتجند الصالحون

منذ 10 ساعات
Photo of هل ستنجح المقاربة الاستباقية التي تبناها المغرب في محاصرة كورونا؟

هل ستنجح المقاربة الاستباقية التي تبناها المغرب في محاصرة…

منذ يوم واحد
Photo of “فليحيا هذا الوطن”.. “كورونا” تكشف الوجه الإنساني و المواطن لرجل السلطة المسؤول

“فليحيا هذا الوطن”.. “كورونا” تكشف الوجه الإنساني و المواطن…

منذ 3 أيام
Photo of يا أيها الناس..ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم القاتل الصامت

يا أيها الناس..ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم القاتل الصامت

منذ 3 أيام
Photo of كورونا فيروس: صنع الإنسان أم إنتقام الرحمان

كورونا فيروس: صنع الإنسان أم إنتقام الرحمان

منذ 3 أيام
Photo of فيروس كورونا.. في الحاجة اليوم إلى الجانب المشرق من “روتيني اليومي”

فيروس كورونا.. في الحاجة اليوم إلى الجانب المشرق من…

منذ 4 أيام
Photo of اكعد ا بنادم فدارك..!

اكعد ا بنادم فدارك..!

منذ 5 أيام
Photo of رجاءً أيها المُواطنون.. ادخلوا مساكنكم، ليقتلنكم كورونا، بما كسبت أيديكم!

رجاءً أيها المُواطنون.. ادخلوا مساكنكم، ليقتلنكم كورونا، بما كسبت…

منذ 5 أيام
Photo of ما مدى دستورية “حالة الاستثناء” في ظل تفشي “كورونا”؟

ما مدى دستورية “حالة الاستثناء” في ظل تفشي “كورونا”؟

منذ 6 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق