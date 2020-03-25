تطوان :”كورونا” يُصيب زوجة محامي شهير والخوف يعُم نفوس مُخالطيه

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

نشر كمال المهدي نقيب المحامين بهيئة تطوان، تدوينة فايسبوكية، يؤكد من خلالها إصابة زوجة المحامي والحقوقي المعروف، لحبيب حاجي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد انتقال العدوى إليها أثناء حضورها مناسبة عزاء والدها بمدينة تطوان.

وأشار كمال المهدي إلى أن إمكانية إصابة المحامي لحبيب حاجي وارد علمياً، بسبب انتقال العدوى عن طريق زوجته، داعياً جميع المحامين والمحاميات الذين اختلطوا به إلى التعاطي بجدية مع الموضوع وإخضاع أنفسهم للحجر الصحي الطوعي بمنزله.

وكتب كمال المهدي قائلا :”زميلاتي زملائي أتمنى من كل قلبي أن تكونوا بخير أنتم وأسركم وكل من تحبون، ولا شك أنكم علمتم بمستجد زوجة زميلنا الأستاذ الحبيب حاجي التي ثبت انتقال العدوى إليها من أحد أقاربها خلال مراسيم جنازة والدها رحمه الله، وإذ نتمنى لها شفاء عاجلا فإننا بالضرورة يجب أن نستحضر بأنها زوجة لزميلنا بما يفترضة معه إختلاطه بها، وربما إنتقال العدوى إليه وهو أمر وارد بشدة علميا“.

واستسرل قائلا :”وبناء عليه وبالنظر إلى المدة الطويلة الفاصلة بين إنتقال الفيروس لزوجة زميلنا وتحركه خلال مدة غير يسيرة ومخالطته بالإفتراض للعديد من الزميلات والزملاء، لهذا ارجوكن وأرجوكم في ان تتعاطووا مع الأمر بجدية كبيرة،ومن إختلط بالأستاذ حاجي خلال السبعة أيام الأخيرة أن يخضع نفسه للحجر الصحي الطوعي ويعزل نفسه عن أهله وإذا ما أحس بأي عرض من أغراض هذا الوباء أن يسارع في الإنتقال إلى مستشفى سانية الرمل. وأسأل الله لي ولكم إنفراج هذه الأزمة العارضة”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة المغربية عشية اليوم الأربعاء عن تسجيل 55 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الأربع و عشرون ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة إلى 225 حالة مؤكدة.

هذا وتوزعت الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد حسب الجهات، حيث سجلت بجهة الدار البيضاء سطات 59 حالة، و50 حالة بجهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة 45، جهة مراكش آسفي 32، جهة طنجة تطوان الحسيمة 15، جهة سوس ماسة 8، الجهة الشرقية 7، جهة بني ملال خنيفرة 6، جهة درعة تافيلالت 2، جهة كلميم واد نون 1.

وجاء الإعلان عن ارتفاع الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى 225 حالة، عبر ندوة صحفية عقدها محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة تتعلق بمستجدات فيروس كورونا المستجد بالمغرب.

و قد تم تسجيل ما مجموعه 225 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعدما كان العدد سابقا هو 170 ، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومختبر المستشفى العسكري.

وأكدت الوزارة أن عدد المخالطين للحالات المصابة بالمغرب وصل لرقم 3109 شخصا مخالطا يخضع غالبيتهم في الوقت الراهن تحت المراقبة و العزل الطبي.

هذا و أهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.