وزارة الصحة تعلن عن التوزيع الجغرافي بعد تسجيل 55 حالة إصابة جديدة

هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الصحة المغربية، يومه الأربعاء عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب، إلى 225 حالة إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم الأربعاء 25 مارس.

وبعد الرقم أعلاه جاء توزيع الجهات على الشكل الاتي :

الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد حسب الجهات، جهة الدار البيضاء سطات 59، جهة فاس مكناس: 50، جهة الرباط سلا القنيطرة 45، جهة مراكش آسفي 32، جهة طنجة تطوان الحسيمة 15، جهة سوس ماسة 8، الجهة الشرقية 7، جهة بني ملال خنيفرة 6، جهة درعة تافيلالت 2، جهة كلميم واد نون 1.

هذا وأعلنت وزارة الصحة المغربية عشية اليوم الأربعاء عن تسجيل 55 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الأربع و عشرون ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة إلى 225 حالة مؤكدة.

وجاء الإعلان عن ارتفاع الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى 225 حالة، عبر ندوة صحفية عقدها محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة تتعلق بمستجدات فيروس كورونا المستجد بالمغرب.

و قد تم تسجيل ما مجموعه 225 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعدما كان العدد سابقا هو 170 ، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومختبر المستشفى العسكري.

وأكدت الوزارة أن عدد المخالطين للحالات المصابة بالمغرب وصل لرقم 3109 شخصا مخالطا يخضع غالبيتهم في الوقت الراهن تحت المراقبة و العزل الطبي.

هذا و تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.