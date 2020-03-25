وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
1

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان نقلته “رويترز”، أن ستيفن ديك، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة البريطانية في بودابست، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

ونوه البيان إلى أن الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاما، توفي في المجر يوم الثلاثاء. وقد شغل منصب نائب السفير البريطاني في المجر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لسيرة ذاتية نشرت في موقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت.

ووفقاً للحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة المجرية، والتي نُشرت في وقت سابق من اليوم، فإن وفاة ديك رفعت عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المجر إلى 10.

مقالات ذات صلة

Photo of القضاء الجزائري يؤيد الأحكام الصادرة بحق رئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال

القضاء الجزائري يؤيد الأحكام الصادرة بحق رئيسي الوزراء السابقين…

منذ 3 دقائق
Photo of تأكيد إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بكورونا

تأكيد إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بكورونا

منذ 12 دقيقة
Photo of وزارة الصحة : المغرب يتوفر حاليا على مخزون من دواء الكلوروكين

وزارة الصحة : المغرب يتوفر حاليا على مخزون من…

منذ 19 دقيقة
Photo of تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

منذ 55 دقيقة
Photo of محمد اليوبي : شروط التكفل المعتمدة كفيلة باحتواء الفيروس

محمد اليوبي : شروط التكفل المعتمدة كفيلة باحتواء الفيروس

منذ ساعة واحدة
Photo of إيطاليا.. 683 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

إيطاليا.. 683 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

منذ ساعتين
Photo of كورونا المغرب ..شفاء حالة جديدة و30 في المائة من الاصابات فوق 50 سنة

كورونا المغرب ..شفاء حالة جديدة و30 في المائة من…

منذ ساعتين
Photo of وزارة الصحة: 3109 شخصا هو عدد المخالطين للمصابين بكورونا في المغرب

وزارة الصحة: 3109 شخصا هو عدد المخالطين للمصابين بكورونا…

منذ ساعتين
Photo of وزارة الصحة : سادس وفاة بسبب كورونا تسجل في مكناس

وزارة الصحة : سادس وفاة بسبب كورونا تسجل في…

منذ ساعتين
Photo of عاجل : تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 225 حالة

عاجل : تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بكورونا بالمغرب..…

منذ ساعتين

تعليق واحد

  1. كرونا لا تفرق بين الغني و الفقير بين الجاهل و العالم نين المومن و الكافر بين الشيخ و الشاب بين،،،،، هي بالفعل فيزوس عادل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق