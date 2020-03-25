وزارة الصحة: 3109 شخصا هو عدد المخالطين للمصابين بكورونا في المغرب

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هبة بريس – الدار البيضاء

أكدت وزارة الصحة عشية اليوم الأربعاء في ندوة صحفية أنه تم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ببلادنا ليصل العدد الإجمالي ل 225 ، مع تسجيل حالة وفاة جديدة و حالة شفاء أخرى.

و أوضحت الوزارة أن عدد المخالطين للحالات المصابة بالمغرب وصل لرقم 3109 شخصا مخالطا يخضع غالبيتهم في الوقت الراهن تحت المراقبة و العزل الطبي.

هذا و تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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