مندوبية السجون : إخضاع الموظفين لإجراءات الحجر الصحي

منذ 19 ساعة
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هبة بريس

في إطار مواكبتها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا للمقتضيات القانونية الخاصة بالحجر الصحي، ووعيا منها بضرورة التطبيق السليم والفعال لهذه المقتضيات، قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج باتخاد حزمة من الإجراءات.

وفي هذا الصدد، قامت المندوبية بتعبئة موظفيها العاملين بالمؤسسات السجنية من أجل تحصين الساكنة السجنية والفضاء السجني والعاملين به، وكذا أفراد أسرهم وتعزيز حمايتهم من العدوى من خلال إخضاعهم لإجراء الحجر الصحي.

ومن أجل ذلك، قامت المندوبية العامة بتقسيم هؤلاء الموظفين إلى فوجين يعمل كل واحد منهما خلال أسبوعين كاملين، مع توفير الإقامة لهم بفضاءات مخصصة لهذا الغرض بالمؤسسات التي يعملون بها، مجهزة بجميع الوسائل والأغراض الضرورية لاضطلاعهم بمهامهم على الوجه المطلوب.

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تعليق واحد

  1. تحية اجلال لهؤلاء الجنود، الذين يعملون في صمت

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