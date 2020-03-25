بالصور: في ظل غياب الأطباء المدنين.. الجيش يتسلم الصحة في زاكورة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت جريدة “هبة بريس” من مصادرها، عن إلتحاق 18 عنصرا من مصالح الطب العسكري بالمستشفى الإقليمي لزاكورة، للانخراط في مكافحة فيروس “كوفيد 19 “، تنفيذا للتعليمات الملكية بهذا الخصوص.

وستعمل الأطر الصحية العسكرية على تعزيز المستشفى الإقليمي، بالموارد البشرية الكافية للتكفل بحالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا.

يأتي هذا في وقت يتساءل الشارع الزاكوري عن سبب “غياب” بعض أطباء الطب المدني، حيث لم يلتحق بعضهم بعد بالمستشفى الإقليمي، ومنهم من لم يلتحق بالإقليم إلا بعد الإعلان عن منع التنقل ببن المدن وتعليق الرحلات الجوية المحلية.

وتساءل نفس المصدر عن مصير العشرات من الأطباء الذين ظهروا في الصور إبان زيارة وزير الصحة الأخيرة إلى المنطقة.