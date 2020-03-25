العثماني: تحية لكل مواطن يشتغل في هذا الظرف الصعب لسلامة وراحة الوطن والمواطنين

هبة بريس – الرباط

وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تحيى لجميع المواطنين الذين يشتغلون في هذه الظروف الصعبة.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “تحية خالصة لمهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص؛ تحية عالية لجميع السلطات وقوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية؛تحية خالصة لعمال النظافة وعمال المتاجر وكل مواطن يشتغل في هذا الظرف الصعب لسلامة وراحة الوطن والمواطنين. ”

وأضاف رئيس الحكومة “كما لا يفوتني أن أوجه تحية أخرى ملؤها الود والتقدير لكل السائقين المهنيين وشركات نقل البضائع وشركات النقل الدولي الذين يشتغلون لتوفير حاجيات المواطنات والمواطنين من المؤن والسلع بالرغم من هذه الظروف الوبائية المهددة لصحتهم وحياتهم”.