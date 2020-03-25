العثماني: تحية لكل مواطن يشتغل في هذا الظرف الصعب لسلامة وراحة الوطن والمواطنين

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – الرباط

وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تحيى لجميع المواطنين الذين يشتغلون في هذه الظروف الصعبة.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “تحية خالصة لمهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص؛ تحية عالية لجميع السلطات وقوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية؛تحية خالصة لعمال النظافة وعمال المتاجر وكل مواطن يشتغل في هذا الظرف الصعب لسلامة وراحة الوطن والمواطنين. ”

وأضاف رئيس الحكومة “كما لا يفوتني أن أوجه تحية أخرى ملؤها الود والتقدير لكل السائقين المهنيين وشركات نقل البضائع وشركات النقل الدولي الذين يشتغلون لتوفير حاجيات المواطنات والمواطنين من المؤن والسلع بالرغم من هذه الظروف الوبائية المهددة لصحتهم وحياتهم”.

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‫2 تعليقات

  1. تحية حارة لرجال الامن الخاص كدلك الدين يعملون بضروف يرتى لها وفي ضروف صعبة وبدون وقاية

  2. موظفي السجون لن يستحقوا التحية دائما مهمشين كأنهم ليسوا بجنود الوطن وليسوا بخدام هذا البلاد العزيزة، اتقوا الله في هذه الفئة المنسية في كل شيئ، كان حريا بالسيد رئيس الحكومة توجية التحية لجميع المشتغلين في هذه الحالة الاستثنائية دون تسميتها ، على الاقل ربما هذه الفئة تصدق انها مقصودة ايضا بالتحية والتشجيع .

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