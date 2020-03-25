فريق طبي عسكري يحط الرحال بمستشفى سطات لمواجهة كورونا

محمد منفلوطي_ هبة بريس

زار فريق طبي عسكري اليوم الثلاثاء مختلف أروقة مستشفى الحسن الثاني بسطات، لتعزيز الوضع الصحي بالاقليم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث استمع الوفد الطبي لمختلف الشروحات الطبية من قبل العاملين بهذا المرفق.

الخطوة تأتي في سياق المجهودات التي تبدلها الدولة بتعليمات من عاهل البلاد الملك محمد السادس والتي دعا من خلالها الجيش إلى تسخير كافة امكانياته الطبية وجعلها في خدمة القطاع الطبي المدني للوقوف كسد منيع في مواجهة هذه الجائحة العالمية، وذلك من خلال تقاسم التحارب لتعزيز العرض الصحي.

الوفد الطبي المكون من عشرة أطر طبية عسكرية، ضم أطباء وممرضين ومساعدات اجتماعية، كانوا بمرفوقين بالقائد الجهوي والقائد الإقليمي للدرك الملكي، بالاضافة الى مسؤولين اقليميين ومحليين عن قطاع الصحة، حيث قدمت لهم العديد من الشروحات بالاضافة الى قيامهم بجولة تفقدية لتقييم الوضع الصحي، استمعوا من خلالها للعديد من الشروحات التي من شأنها أن تضع الوفد في صلب الموضوع والبدء في اعطاء انطلاقته بهذا المرفق الصحي.