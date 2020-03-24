الناظور ..توقيف شخص متهم بنشر “فيديو ” يتضمن معطيات كاذبة حول كورونا

منذ 10 دقائق
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هبة بريس : وجدة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، منتصف نهار اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر مقطع فيديو بواسطة الأنظمة المعلوماتية، يتضمن معطيات كاذبة وتدليسية حول وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الذي يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، كان قد نشر شريط فيديو قديم يوثق لأعمال شغب شهدتها مدينة العيون في يوليوز من السنة المنصرمة، في أعقاب مباراة لكرة القدم، مع تذييله بتعليقات كاذبة تزعم بأن أعمال الشغب تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية بمدينة طنجة عقب التجمهرات التي سجلتها بعض الأحياء السكنية ليلة السبت المنصرم.

وقد تم حسب البلاغ ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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