وزارة الأوقاف تعلن يوم الخميس 26 مارس فاتح شهر شعبان

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هبة بريس – الرباط / الصورة تعبيرية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان هو يوم الخميس 26 مارس 2020؛

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أنها تنهي إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شعبان 1441، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 رجب 1441 موافق 24 مارس 2020 واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر رجب يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شعبان 1441 هو يوم الخميس 26 مارس 2020.

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