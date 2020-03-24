بني ملال : ترتيبات بين المنظومة الطبية للقوات المسلحة والمديرية الجهوية للصحة لمواجهة كورونا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ خريبكة

في إطار التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس الرامية الى وضع المراكز الطبية العسكرية المجهزة رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها للحد من انتشار فيروس كورونا، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، اجتماعا تنسيقيا حضره الى جانب الكولونيل ماجور القائد المنتدب للحامية العسكرية ببني ملال، القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الجهوي للقوات المساعدة وطاقم طبي تابع للحامية العسكرية لبني ملال.

هذا وقد خصص هذا الاجتماع لوضع الترتيبات الضرورية للبدء في تنفيذ العمل المشترك بين التمثيليات الجهوية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، والمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة من أجل مكافحة وباء “كوفيد 19″، وذلك اعتبارا من اليوم 24 مارس 2020.

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