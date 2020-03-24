بعد كورونا …فيروس جديد يظهر بالصين ويودي بحياة شخص

هبة بريس – وكالات

أعلنت وكالة الأناضول للأنباء عن وفاة مواطن صيني بفيروس “هنتا”، ما أثار المخاوف من انتشار وباء جديد على غرار وباء فيروس كورونا، الذي حصد إلى الآن أرواح عشرات الآلاف من البشر في العالم.

موقع “غلوبال تايمز” الإخباري الصيني، أكد الخبر يومه الثلاثاء، مشيراً إلى أنّ الشخص المصاب بفيروس هنتا، الذي ينتقل للبشر من القوارض، فقد حياته في حافلة أثناء توجهه من مقاطعة يونان إلى مقاطعة شاندونغ.

بدورها كشفت تقارير بريطانية، أن “هانتا فيروس “عاد من جديد للظهور في الصين، إذ تم رصد حالة وفاة واحدة وفحص 32 شخص كانوا برفقة هذه الحالة.

وأكدت التقارير أن أعراض فيروس هانتا تتشابه إلى حد ما مع أعراض فايروس كورونا، الذي يشمل الحمى والصداع وآلام البطن وغيرها.

وكان الفيروس قد انتشر من قبل في الصين ودول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات.

وبيّنت التقارير، أن هانت هو فيروس قاتل لكنه لا ينتقل من شخص إلى آخر وإنما ينتقل عن طريق بول القوارض أو لعابها أو برازها، ولا ينتقل الفيروس من إنسان إلى إنسان آخر.

هذا وتصدر وسم “hantaviruses” الترند العالمي في موقع تويتر، على خلفية المخاوف من انتشار وباء جديد.