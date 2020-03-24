الرئيس التنزاني: كورونا شيطان ولا يقوى على دخول المساجد

هبة بريس – وكالات

برر رئيس دولة أفريقية بشكل مثير استثناءه الكنائس والمساجد من قرار إغلاق المؤسسات الحكومية، لتجنب انتشار فيروس “كورونا”.

وذكر الرئيس التنزاني جون ماغوفولي أن بلاده “لم تحظر حتى الآن التجمّعات في الكنائس والمساجد؛ لأن هذه الأماكن فيها علاج ناجع للمرض”.

وبحسب ما نقلت “بي بي سي”، فإن ماغوفولي، الكاثوليكي المتدين، قال إن “فيروس كورونا شيطان لا يقوى على العيش في مكان المسيح، وسيحترق على الفور. هذا هو وقت بناء إيماننا”.

وأضاف: “هذا المرض سيمرّ تماما كغيره من الأمراض، لكن علينا الاستمرار في اتباع تعليمات الخبراء”

ويأتي هذا التصريح رغم تحذير الرئيس ماغوفولي بإنزال أقصى العقوبات ضد من يستهين بقرار حظر التجمعات في الأماكن العامة.