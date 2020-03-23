التوزيع الجديد للحالات المصابة بفيروس كورونا بالمغرب حسب الجهات
هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية
أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب، إلى 143 حالة إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم الإثنين 23 مارس.
وبعد الرقم اعلاه جاء توزيع الجهات على الشكل الاتي :
جهة طنجة تطوان الحسيمة 9
جهة الدار البيضاء سطات 34
جهة الرباط سلا القنيطرة 32
جهة سوس ماسة 6
جهة كلميم واد نون 1
جهة مراكش آسفي 15
الجهة الشرقية 7
جهة درعة تافيلالت 1
جهة فاس – مكناس 35
جهة بني ملال خنيفرة 3
جهة العيون – الساقية الحمراء 0
الداخلة – وادي الذهب 0
6 تعليقات
اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين
اللهم الطف بنا يارب
اللهم ارفع عنا هذا الوباء وان كان عقابا لنا بسبب ذنب اقترفنه فاللهم اغفر لنا ورحمنا أنت ولينا مولانا
الزموا بيوتكم يا مغاربة يرحمكم الله
نريد الارقام حسب الحالات بالمدن وليس بحسب الجهات حتى نتعرف على المدينة اكثر تضررا وشكرا ….
اطلب منكم كتابة المدن المصابة بهاذ الوباء نطلب من الله الشفاء للجميع وليس الجهات لأن لكل واحد منا عائلةفي مدينةمعينة يجب التعرف عن بلده ولكم الشكر ونطلب من ان يحفظ الجميع من هاذ الوباء القاتل ولكم الشكرالجزيل