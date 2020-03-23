التوزيع الجديد للحالات المصابة بفيروس كورونا بالمغرب حسب الجهات

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب، إلى 143 حالة إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم الإثنين 23 مارس.

وبعد الرقم اعلاه جاء توزيع الجهات على الشكل الاتي :

جهة طنجة تطوان الحسيمة 9

جهة الدار البيضاء سطات 34

جهة الرباط سلا القنيطرة 32

جهة سوس ماسة 6

جهة كلميم واد نون 1

جهة مراكش آسفي 15

الجهة الشرقية 7

جهة درعة تافيلالت 1

جهة فاس – مكناس 35

جهة بني ملال خنيفرة 3

جهة العيون – الساقية الحمراء 0

الداخلة – وادي الذهب 0