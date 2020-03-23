وضعة تموين الأسواق عادية والأسعار مستقرة في أغلب المواد

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هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، أنها سجلت استقرارا للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة، موضحة أنها “وقفت على التراجع النسبي لأسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الفارط”.

وأضافت اللجنة في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته اليوم الاثنين، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، أنّ “حالة تموين الأسواق عادية”، مؤكدة أنه “يتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان”.

وبخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية، كقنينات غاز البوطان، قال البلاغ “إن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت مواجهة هذا الضغط، حيت يتم تزويد نقط البيع لهذه المادة بشكل منتظم ومكثف، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوطان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب”.

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