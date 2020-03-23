الجزائر ترخص لاستعمال دواء جديد لعلاج الإصابة بكورونا

هبة بريس ـ متابعة

قال وزير الصحة الجزائري إن اللجنة العلمية التابعة للوزارة قررت وضع بروتوكول علاج جديد أساسه دواء مصنع محليا ومستورد أيضا حيز التنفيذ من أجل استعماله في معالجة الحالات المؤكدة لفيروس كورونا.

ولم يكشف المسؤول الجزائري، في ندوة صحافية عقدها اليوم، عن اسم وطبيعة هذا الدواء، ولكنه أكد أنه متوفر، مشيرا إلى أن “الدولة بجميع مصالحها مجندة من أجل التصدي للوباء العالمي فيروس كوفيد 19”.