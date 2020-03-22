إحالة طبيب نساء على التحقيق بمدينة تطوان لعدم التزامه بتعليمات الحجر الصحي

هبة بريس – الرباط

فتحت النيابة العامة بتطوان والمفتشية العامة لوزارة الصحة تحقيقا مع طببب نساء وتوليد، ثبت عدم احترامه للتدابير الوقائية بهدما تأكدت اصابته بفيروس كورونا عقب عودته من الخارج.

وذكر بلاغ للسلطات، أن المعني بالأمر واصل عمله بشكل طبيعي بعد عودته من عطلة خارج أرض الوطن، دون أن يبلغ من قبل مراقب وزارة الصحة، بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية.

وأكد التحقيق الأولي تورط الطبيب في وضع حياة الآخرين في خطر، وانتحاله صفة طبيب توليد النساء، فيما يملك شهادة طب عام، وتمويهه لمسؤولي وزارة الصحة، بإعطائهم معلومات خاطئة ومزيقة.

واتخذت السلطات قرار إغلاق المصحة التي كان يعمل فيها المتهم، ومعاقبة مراقب وزارة الصحة، وفتح تحقيق معمق حول التهم المنسوبة للمعني بالأمر.