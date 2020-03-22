الشيخ رضوان بن عبد السلام يرد على اتهامه بتحريض المواطنين للخروج في عدة مدن مغربية

هبة بريس : ربيع بلهواري ؛ نجلاء مزيان

بعد الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خبر إيداع شكاية ضد الشيخ و الداعية رضوان بن عبد السلام على اثر ما تم التداول في شان تحريضه على التجمهر الغير مقنن بعدد من المدن المغربية ليلة أمس السبت ؛ و الذي وضعت على اثره شكاية من طرف عدد من المحامين الذين ينتمون إلى هيئات مختلفة نيابة عن موكليهم.

وفي هذا الصدد قامت هبة بريس بالتواصل مع المعني بالأمر الشيخ رضوان الذي صرح بأنه بعيد تماما عن هذه الادعاءات التي وجهت له بدون حق خصوصا ان خطاباته كانت دوما تنتصر للاعتدال ومجابهة التخلف والخطاب الرجعي. كما أكد انه قد حث في فيديوهات سابقة له على ضرورة الجلوس بالبيت والإلتزام بالقوانين التي وضعتها الدولة للحد من ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما انه حسب تصريحه التزم ببيته قبل وقع هذا الوباء وعيا منه بالطبيعة الشرطية للمرحلة التي تتطلب وعيا تنويريا يستعلي فوق الشعبوية التي ينهجها العديدون.

وتابع الشيخ بن عبد السلام ان الفيديو الذي نشره سابقا على صفحته الرسمية في الفايسبوك لا يحمل أي إخلال او تحريض على الخروج للتظاهر بل ان خطابه تجلى بشكل مباشر لا يقبل اللمز او التلميح حين ارتأى ان يخاطب الناس بالمنهج التوعوي الذي طلب فيه من المواطنين التضرع إلى الله في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد وذلك من داخل بيوتهم .

كما تبرأ الداعية رضوان من المجموعة التي خرجت و أخلت بقانون الطوارئ حيث قال ” هؤلاء ليسوا من متتبعي ولا حاجة لي عندهم خاصة ان اغلبيتهم يسفهونني بحكم استعمالي للسخرية والنكتة في خطاباتي التي يعرف الجميع مكنونها المنفتح على تجليات الحياة بحكم ان الاسلام هو دين ودنيا.

و للإشارة فإن مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و الصفحات استنكرت هذا الهجوم الذي شن ضد الشيخ والداعية رضوان بن عبد السلام والذي اعتبره اغلبهم مجرد تشويش وتمويه عن المتورطين الاصليين.