الشيخ رضوان بن عبد السلام يرد على اتهامه بتحريض المواطنين للخروج في عدة مدن مغربية

منذ 10 دقائق
0

 

هبة بريس : ربيع بلهواري ؛ نجلاء مزيان

بعد الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خبر إيداع شكاية ضد الشيخ و الداعية رضوان بن عبد السلام على اثر ما تم التداول في شان تحريضه على التجمهر الغير مقنن بعدد من المدن المغربية ليلة أمس السبت ؛ و الذي وضعت على اثره شكاية من طرف عدد من المحامين الذين ينتمون إلى هيئات مختلفة نيابة عن موكليهم.
وفي هذا الصدد قامت هبة بريس بالتواصل مع المعني بالأمر الشيخ رضوان الذي صرح بأنه بعيد تماما عن هذه الادعاءات التي وجهت له بدون حق خصوصا ان خطاباته كانت دوما تنتصر للاعتدال ومجابهة التخلف والخطاب الرجعي. كما أكد انه قد حث في فيديوهات سابقة له على ضرورة الجلوس بالبيت والإلتزام بالقوانين التي وضعتها الدولة للحد من ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كما انه حسب تصريحه التزم ببيته قبل وقع هذا الوباء وعيا منه بالطبيعة الشرطية للمرحلة التي تتطلب وعيا تنويريا يستعلي فوق الشعبوية التي ينهجها العديدون.

وتابع الشيخ بن عبد السلام ان الفيديو الذي نشره سابقا على صفحته الرسمية في الفايسبوك لا يحمل أي إخلال او تحريض على الخروج للتظاهر بل ان خطابه تجلى بشكل مباشر لا يقبل اللمز او التلميح حين ارتأى ان يخاطب الناس بالمنهج التوعوي الذي طلب فيه من المواطنين التضرع إلى الله في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد وذلك من داخل بيوتهم .

كما تبرأ الداعية رضوان من المجموعة التي خرجت و أخلت بقانون الطوارئ حيث قال ” هؤلاء ليسوا من متتبعي ولا حاجة لي عندهم خاصة ان اغلبيتهم يسفهونني بحكم استعمالي للسخرية والنكتة في خطاباتي التي يعرف الجميع مكنونها المنفتح على تجليات الحياة بحكم ان الاسلام هو دين ودنيا.

و للإشارة فإن مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و الصفحات استنكرت هذا الهجوم الذي شن ضد الشيخ والداعية رضوان بن عبد السلام والذي اعتبره اغلبهم مجرد تشويش وتمويه عن المتورطين الاصليين.

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يعطي تعليماته للطب العسكري بالمساهمة في مواجهة جائحة “كورونا”

الملك يعطي تعليماته للطب العسكري بالمساهمة في مواجهة جائحة…

منذ 33 دقيقة
Photo of أسا الزاك ..عدة بيداغودية مطبوعة لتأمين التعليم عن بعد لفائدة تلاميذ أسر الرحل

أسا الزاك ..عدة بيداغودية مطبوعة لتأمين التعليم عن بعد…

منذ ساعة واحدة
Photo of كوفيد 19 .. إلزام البقالين ببيع قنينة غاز واحدة لكل مستهلك

كوفيد 19 .. إلزام البقالين ببيع قنينة غاز واحدة…

منذ ساعتين
Photo of وفاة رابع حالة مصابة ب”كورونا“ وحصيلة المصابين ترتفع ل115 حالة

وفاة رابع حالة مصابة ب”كورونا“ وحصيلة المصابين ترتفع ل115…

منذ ساعتين
Photo of طنجة.. توقيف شخصين تورطا في التحريض والتجمهر وخرق الحضر الصحي

طنجة.. توقيف شخصين تورطا في التحريض والتجمهر وخرق الحضر…

منذ ساعتين
Photo of رسمي.. حالة الطوارئ الصحية تستمر الى 20 أبريل

رسمي.. حالة الطوارئ الصحية تستمر الى 20 أبريل

منذ 3 ساعات
Photo of برشيد .. الاعتداء على عون سلطة خلال قيامه بحملة تحسيس وتوعوية بخطر “كورونا”

برشيد .. الاعتداء على عون سلطة خلال قيامه بحملة…

منذ 3 ساعات
Photo of عاجل.. السجن من شهر الى 3 أشهر والغرامة لكل من خالف حالة الطوارئ

عاجل.. السجن من شهر الى 3 أشهر والغرامة لكل…

منذ 4 ساعات
Photo of عاجل… ادخال المستشارة الألمانية ميركل في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

عاجل… ادخال المستشارة الألمانية ميركل في الحجر الصحي بسبب…

منذ 4 ساعات
Photo of السلطة الاقليمية بافران تشرف على عملية تنقل المواطنين تفعيلا لإجراءات حالة الطوار

السلطة الاقليمية بافران تشرف على عملية تنقل المواطنين تفعيلا…

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق