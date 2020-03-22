الاحزاب الأكثر تمثيلية تستنكر خروج مجموعة من الأفراد في مسيرات بعدة مدن

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – الرباط

اصدرت الأحزاب الأكثر تمثيلية بالبرلمان بلاغا توصلت هبة بريس بنسخة منه تستنكر فيه خروج مجموعة من الأفراد في مدن مغربية أمس السبت في تجمعات غير مفهومة وغير مبررة بالشوارع العمومية، في خرق سافر للقانون الذي يحفظ الصالح العام ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع.
واعتبرت أحزاب، الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكية، على أن ما قام به هؤلاء “استهتار بكل التوجهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا”.

ونوهت الاحزاب المذكورة ب” الانضباط الواعي وروح المسؤولية العالية اللذين انخرط فيهما عموم المواطنات والمواطنين منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وما صاحبها من تدابير حازمة للحد من انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وهو سلوك حضاري ومواطناتي جدير بالتنويه والاعتزاز والاستثمار الإيجابي في مواجهة تداعيات هذا المرض في القادم من هذه الأيام الصعبة على الجميع، ”

واشارت الاحزاب في بلاغها ان خرق حالة الطوارئ الصحية” يعد استهتارا بكل التوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا ، مؤكدة رفضها لهذه السلوكات لما لها من خطورة على النظام العام وعلى صحة المواطنين واستقرار المجتمع، ولما تمثله من تجاوز للقوانين والضوابط ومس بالمصلحة العامة “.
ودعت الاحزاب الى دعم كل ما تقوم به سلطات بلادنا بقيادة وإشراف جلالة الملك محمد السادس ، من جهود جبارة على العديد من الأصعدة لمحاصرة هذا الفيروس الفتاك، داعية كافة المواطنات والمواطنين الالتزام التام بحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها سلطات بلادنا، والانضباط الشديد لمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم وضعها، حماية لصحة المواطنين.

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‫2 تعليقات

  1. ياللجهل !!! يا للعار!!! كان واجب على السلطة أن تتدخل بقوة كي تردع هؤلاء الجهلة.

  2. يعد خرقا لن نختلف الأصح هو الأخذ بالاعتبار تصريحات من كانو وراء هذا الخروج الملعون .نطالب باجتتات هؤلاء قبل فوات الأوان

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