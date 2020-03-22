ما وقع بـ ” طنجة وفاس” ” إختراف جماعي” في عز أزمة “كورونا”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شجب المغاربة بل منهم من طالب الدولة بتطبيق أقصى العقوبات على من نظموا مسيرات في شوارع ” طنجة وتطوان وفاس” وخرقوا حالة الطوارئ التي اعلنت عنها السلطات لمواجهة انتشار وباء ” كوفيد 19 ”

فكل من تتبع تلك الحشود في مسيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك المشاهد من التكبير ومن يقبل الأرض ( مكان تواجد الفيروسات” وأخرون يهرولون، سيكتشف أن أناس بيننا لم يستوعبوا بعد ماذا يجري داخل البلاد او خارجها، شباب خربت عقولهم ب ” الجهل والافكار الهدامة و المخدرات” مقابل تحقير المعلم و الطبيب والمفكر والعالم و تقديم أشباه الأدباء و أشباه الفنانين، وأشباه الباحثين، و أشباه الكتاب، وكل التافهين الفاشلين، كنماذج ناحجة و براقة لشبابنا.

شباب ” جهل” ينتمون إلى مدينة تاريخها يمتد إلى أكثر من ألفي سنة إن لم يكن لذلك اثر على فهمهم ووعيهم، وهم من خرجوا في عز أزمة انتشار كورونا، و ما نفع موقع جغرافي جعل شباب مدينة على مرمى حجر مما يُظن أنه تقدم ورقي، إن لم يكن له أثر على أفعالهم.

ما وقع يوم أمس السبت، أساء الى كل مجهودات الشعب المغربي في التحامه مع قيادته من أجل التصدي الى أكبر وباء يهدد العالم، وجعل دولا لا تستطيع له سبيلا، وفي الوقت الذي ألزم المغاربة بيوتهم وتوقفت كل الانشطة بالبلد، على آمل محاصرة الوباء، وانشاء صندوق وطني خاص بالازمة، تخرج ” شردمة” بشوارع تلك المدن من أجل تشكيك المغاربة في قدراتهم.

فالمغرب يواجه وباء أخطر من ” كورونا” هو الفكر المتطرف ، فقبل أيام هناك من كفر المغاربة علانية، والبارحة خرج اخرون يحملون نفس الفكر الى الشارع واخترقوا حالة الطوارئ.

فهناك إجماع اليوم من المغاربة، أن كل من يهدد مستقبلهم وصحتهم وسلامتهم وجب محاكمته، ليكون القانون هو الاسمى في معاقبة كل مخالف.