بالفيديو : اعتقال شخص يهدد سلامة المواطنين تزامنا و حالة الطوارئ بالدار البيضاء

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ البيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني ليلة أمس السبت من اعتقال شخص كان يقوم بتهديد سلامة المواطنين متجاهلا حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عليها ببلادنا و لم يمتثل لتعليمات السلطات الرسمية.

و حسب ما وثقته كاميرا هبة بريس، فقد تمكنت دورية أمنية مدعمة بعناصر من الجيش و القوات المساعدة من توقيف شاب في عقده الثالث بعدما كان يقوم بتهديد سلامة الغير متجاهلا كل التحذيرات و التعليمات التي صدرت آنفا.

و تقوم السلطات الأمنية خلال الأيام الأخيرة بدوريات مكثفة و مشددة على مدار ساعات اليوم بمختلف أحياء و شوارع المملكة و خاصة بمدينة الدار البيضاء و هو الأمر الذي أثار الاستحسان من طرف الساكنة بعد فرض الحظر الصحي.

و تجدر الإشارة إلى أن تعليمات صارمة جدا صدرت للمسؤولين الأمنيين للتعامل مع كل من يخالف التوجهات التي تم إقرارها تزامنا و حالة الطوارئ و التعامل بحزم وفقا للقانون مع كل من لم يمثل للحجر الصحي تصل حد الاعتقال و المتابعة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي بتهمة العصيان و عدم الامثتال.

و إليكم بالفيديو مقتطفات لحظة اعتقال شاب بالبيضاء:

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تعليق واحد

  1. السلام عليكم، المشكل المطروح في حالة اعتقال شخص ما، اذا كان مصابا بهذا الفيروس، ستكون كارثة بالنسبة للشرطة اولا ثم المحكمة ثم السجن، المرجو توخي الحذر وتجنب ما امكن الاعتقالات في الوقت الحالي، وفقكم الله وحفظكم

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