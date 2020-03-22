بالفيديو : اعتقال شخص يهدد سلامة المواطنين تزامنا و حالة الطوارئ بالدار البيضاء

هبة بريس ـ البيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني ليلة أمس السبت من اعتقال شخص كان يقوم بتهديد سلامة المواطنين متجاهلا حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عليها ببلادنا و لم يمتثل لتعليمات السلطات الرسمية.

و حسب ما وثقته كاميرا هبة بريس، فقد تمكنت دورية أمنية مدعمة بعناصر من الجيش و القوات المساعدة من توقيف شاب في عقده الثالث بعدما كان يقوم بتهديد سلامة الغير متجاهلا كل التحذيرات و التعليمات التي صدرت آنفا.

و تقوم السلطات الأمنية خلال الأيام الأخيرة بدوريات مكثفة و مشددة على مدار ساعات اليوم بمختلف أحياء و شوارع المملكة و خاصة بمدينة الدار البيضاء و هو الأمر الذي أثار الاستحسان من طرف الساكنة بعد فرض الحظر الصحي.

و تجدر الإشارة إلى أن تعليمات صارمة جدا صدرت للمسؤولين الأمنيين للتعامل مع كل من يخالف التوجهات التي تم إقرارها تزامنا و حالة الطوارئ و التعامل بحزم وفقا للقانون مع كل من لم يمثل للحجر الصحي تصل حد الاعتقال و المتابعة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي بتهمة العصيان و عدم الامثتال.

و إليكم بالفيديو مقتطفات لحظة اعتقال شاب بالبيضاء: