زعيتر“ يضع أزيد من500 سرير طبي وسيارات اسعاف رهم المستشفيات العمومية

هبة بريس – الرباط

كشف مصدر مقرب من البطل العالمي في رياضة الفنون الحربية، أبو بكر زعيثر، على أن الأخير قام باقتناء أكثر من 500 سرير طبي و معدات طبية و كراسي متحركة و سيارات اسعاف، واضعاً إياها رهن إشارة المستشفيات المغربية و الجمعيات الخيرية للمملكة المغربية.

وإلى جانب ذلك، أضاف ذات المصدر على أن البطل المغربي أبو بكر زعيتر، سيشرع أيضاً في توزيع مواد غذائية و منحها للفقراء و المعوزين و ذوي الدخل المحدود.

هذا وتأتي خطوة أبو بكر زعيتر في ظل الحالة الوبائية الخطيرة وما ترتب عنها من إجراءات احترازية انعكست سلباً على مجوعة من الأسر الفقيرة والمعوزة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة إلى الرأي العام أنه تم إلى حدود اليوم السبت 21 مارس2020 وإلى غاية الساعة السابعة والنصف مساء، تسجيل ما مجموعه 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومختبر المستشفى العسكري،

وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، على أن هذه الحالات موزعة على جهات المملكة على الشكل التالي: جهة فاس مكناس 21، جهة الدار البيضاء سطات 22، جهة الرباط القنيطرة 22، جهة طنجة تطوان الحسيمة7، جهة مراكش آسفي10، الجهة الشرقية 4، جهة كلميم واد نون 1، جهة سوس ماسة 6، بين ملال خنيفرة 2، جهة درعة تافيلالت 1، منها ثلاث حالات وفاة

يذكر أن جمعية الرياضية لدعم الشباب و العمل الخيري و الاجتماعي بالمغرب التي يرأسها أبو بكر زعيتر، نظمت العديد من الحملات الطبية والانسانية في مختلف جهات المملكة المغربية، كما تطوعت في مرات عديدة للاشتغال بأطرها ومواردها لتقديم المساعدات المالية للمحتاجين.

كما دأبت الجمعية على زيارة بعض المستشفيات وساهمت في علاج العديد من المرضى والمسنين في مبادرات إنسانية بطعم المواطنة وحب المغرب تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يدعم الفعل الانساني والخيري بالمملكة المغربية .