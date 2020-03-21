مستشار وزير الصحة :”شفاء ثالث حالة من عدمه سيكشف عبر بلاغ رسمي“

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هبة بريس – الرباط

روجت بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، شفاء ثالث حالة مصابة بفيروس كورونا بالمغرب، مؤكدين على أن الأمر يتعلق بمواطنة فرنسية من أصول سينغالية تبلغ من العمر 64 سنة، والتي أعلنت وزارة الصحة عن إصابتها بالفيروس يوم 11 مارس 2020 بمدينة فاس.

وحول صحة الخبر من عدمه، كشف مستشار وزير الصحة حفيظ الزهري، بأن الوزارة تنتظر النتيجة المخبرية الأخيرة لتؤكد أو ننفي تنفي الخبر عبر بلاغ رسمي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في وقت مبكر من صباح يومه السبت عن تسجيل 86 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب مع تعافي حالتين ووفاة ثلاث حالات، في انتظار الإعلان عن تفاصيل جديدة في هذا اليوم السبت.

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