حالة الطوارئ الصحية .. مدرعات الجيش تجوب شوارع فاس

منذ 6 ساعات
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خالد لعروسي – هبة بريس

شهدت شوارع مدينة فاس، اليوم السبت 21 مارس الجاري، حركية استثنائية، حيث قامت مدرعات تابعة للقوات المسلحة الملكية مرفوقة بعناصر الأمن الوطني و عناصر القوات المساعدة بحملة تمشيطية داخل العاصمة العلمية.

وجابت مدرعات لقوات الجيش والشرطة و عناصر قوات المساعدة وسط الشوارع والميادين الرئيسية للمدينة من بينها : ساحة بن دباب و زواغة بنسودة و حي السعادة في انتظار ما تبقى من الشوارع الأخرى.

و تهدف هذه الحملة إلى تنظيم حالة الطوارئ الصحية، و اجبار المواطنين بالدخول إلى منازلهم في تدبير وقائي استباقي أعلنه المغرب، لمنع تفشي فيروس ” كوفيد 19 “.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الخميس المنصرم ،اتخادها لحالة الطوارئ في البلاد وتقييد الحركة، ابتداء من يوم الجمعة، بسبب الارتفاع المستمر في عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد.

وأفادت الوزارة نفسها، أن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل

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‫2 تعليقات

  1. الِهذا كان الساسة المغارية يشترون السلاح؟
    بدل امدادنا بالطعام و الكمامات و توفير وسائل الراحة للمواطن بتسخير الجيش في مساعدة المواطن أنزلتم دباباتكم للشوارع؟
    فهل ستحاروبون كورونا بالدبابات؟

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