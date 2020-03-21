بولندا تستعين بتطبيق إلكتروني لتعقب الملزمين بالحجر الصحي

هبة بريس – وكالات

أطلقت بولندا تطبيقا للهواتف الذكية يسمح للأشخاص الخاضعين لحجر صحي إلزامي مدته 14 يوما مرتبط بفيروس كورونا المستجد بإرسال صور شخصية لإخطار السلطات بأنهم يقبعون في المنزل.

وقال كارول مانيز الناطق باسم الوزارة الرقمية لوكالة فرانس برس إن “الأشخاص في الحجر الصحي لديهم خيار: إما تلقي زيارات غير متوقعة من الشرطة، أو تحميل هذا التطبيق”.

وأضاف أن تطبيق “هوم كوارنتين” مخصص للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي ومدته 14 يوما بعد عودتهم من خارج البلاد.

ويستخدم التطبيق لتحديد الموقع الجغرافي وخاصية التعرف على الوجه، ما يسمح للمستخدمين المعزولين بتحديد مكانهم للسلطات للتأكد من أنهم يقيمون بالفعل في المنزل كما هو مطلوب.

ويسجل المستخدمون أولا صورة ذاتية من خلال التطبيق الذي يطلب خلال أوقات مختلفة المزيد من الصور الشخصية على مدار اليوم.

وينبه التطبيق الشرطة إذا فشل المستخدمون في الرد في غضون 20 دقيقة.