لجنة “التكوين” تساهم ب500 مليون درهم لصندوق مكافحة كورونا

هبة بريس

قررت لجنة التسيير المكلفة بتدبير العقود الخاصة بالتكوين، التي يرأسها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمبادرة من مكوناتها الثلاثة المتمثلة في الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي الأجراء، المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في إطار مجهودات التعبئة الوطنية التي تقوم بها المملكة للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس “كورونا – كوفيد-19″، وانسجاما مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكذا استحضارا لقيم التضامن التي ينص عليها دستور المملكة بضرورة أن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة.

وأضاف البلاغ أن مكونات لجنة التسيير المكلفة بتدبير العقود الخاصة بالتكوين تثمن عاليا المبادرة الملكية السامية لإحداث هذا الصندوق، وتنوه بالحس التضامني الرفيع لمختلف مكونات الشعب المغربي، وبمختلف الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لتطويق الوباء.

وعبرت اللجنة عن انخراطها التام في حملة التعبئة لتعزيز روح التضامن الوطني، الرامية إلى مكافحة انتشار الوباء، ودعم الصحة العامة والاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار هذه الجائحة على الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية المتضررة.