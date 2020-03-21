بعد تقديمه أمام النيابة العامة .. إيداع أبو النعيم سجن عكاشة
هبة بريس
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، أمس الجمعة، بمتابعة المدعو أبو النعيم في حالة اعتقال.
وقرر وكيل الملك، إيداع المعني بالأمر السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
هذا ويشار الى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، يوم الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يشتبه في تورطه في التحريض على الكراهية، وتهديد المواطنات والمواطنين بارتكاب أفعال تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المدعو » أبو النعيم » كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري، وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذا الشريط التحريضي، الذي يتضمن تكفيرا للدولة ومؤسساتها، علاوة على تحديد كل الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
7 تعليقات
عاش الملك و الشعب المغربي
يلزم هذا الشيخ السجن المؤبد
انه يحرض على الإرهاب علانية، و يكفر الجميع بينما ما افعاله هي اكبر كفر
حشومة الدولة القمع رجل مسن وعالم تصعونه في السجن
احسن خبر
وجوه الحبس الله يخليها سلعة اتفووووو يجب عليه سجن و باقصى العقوبات
بالله عليكم هل هذا هو نموذج المجتمع الحداثي الذي يخرجنا من تخلفنا….سماتهم على وجوههم….العالم يتسابق انسانيا الى البحث عن لقاح للحد من الوباء ومثل هذا الشخص يشمت في الناس….
هدا اكبر من فيروس*كورونا*وادا بقي حرا بين الناس فان عدواه ستنتشر وخاصة بين الجهلاء امثاله فنصبح بين حربين(حرب كورونا وحرب نسل كورونا).
هذه الحشرات لا تعرف سوى التخريب. عكاشة بزاف عليه، ديروه ف قادوس يعيش مع الطوبات حيك هداك هو مجالو الطبيعي.