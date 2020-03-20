إعادة بث دروس منتقاة من شبكة دروس هذا الأسبوع على القناة الثقافية

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هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى علم التلميذات والتلاميذ وكذا أمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهمأنه سعيا منها لتمكين التلميذات والتلاميذ الذين لم يستطيعوا تتبع بعض الدروس أو الراغبين في الاستفادة من نفسالدروس مرة ثانية من خلال القناة الثقافية، فقد تقرر إعادة بث دروس منتقاة من شبكة دروس هذا الأسبوع وذلك يوميالسبت والأحد حسب برمجة تهم المستويات الأربع الإشهادية (رفقته البرمجة التفصيلية لبث دروس التلفزة المدرسية عبرالقناة الثقافية ليوم السبت على أن تعلن الوزارة عن برمجة يوم الأحد لاحقا).

وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن البوابة الإلكترونية TelmidTICE توفر الدروس طيلة أيام الأسبوع مع تغطية كافة الدروس المبرمجةفي المنهاج الخاص بجميع المستويات الدراسية.

هذا وأخبرت الوزارة التلميذات والتلاميذ والأمهات والآباء، عبر ذات البلاغ إلى أن بث الدروس المصورة سيستأنف ابتداء من يومالاثنين 23 مارس 2020 وفق شبكة البرمجة العامة التي سبق للوزارة الإعلان عنها، كما تؤكد مواصلة بث الدروس عن بعدإلى أن تستأنف الدراسة وستعمل على الإعلان عن أي مستجد يهم شبكة البرمجة في حينه.

وأشادت الوزارة بمستوى التعبئة الجماعية والانخراط الإيجابي اللامشروط للأساتذة والمفتشين وجميع الأطر الإدارية في انتاجدروس رقمية ودروس مصورة لفائدة التلميذات والتلاميذ بغية تمكينهم من الاستمرار في التحصيل الدراسي، داعية الأمهات والآباء إلىالحرص على التزام أبنائهم وبناتهم بالبقاء في المنازل ومتابعة دروسهم بشكل مستمر عبر الوسائط التي وضعتالوزارة رهن إشارتهم.

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