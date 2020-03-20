بوريطة : بعثات ومنظمات دولية معتمدة تحاط علما بتدابير المغرب لاحتواء “كورونا “

هبة بريس ، الرباط

تحيط وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب علما بأن الحكومة المغربية اتخذت، منذ بضعة أسابيع، حزمة من التدابير الرامية إلى احتواء فيروس كورونا ومنع تفشيه.

وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة، في مذكرة شفهية، أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية اعتبارا من اليوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء، مشيرة إلى أن هذا القرار سيفعَّل بتقييد عام لحركة الأشخاص، وسيسري على الجميع وعلى كافة التراب الوطني.

ولفتت الوزارة بهذا الخصوص إلى أنه يرجى من أعضاء ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب، المكوث في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للأسباب المحددة في النظام العام الجاري به العمل، وهي كالتالي:

– التنقل إلى مقر العمل بالنسبة للأشخاص الذين لا غنى عن حضورهم.

– التنقل من أجل اقتناء المواد الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر السكنى.

– تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.

– وفي هذا الصدد، يرجى من رؤساء البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب، تقليص عدد مستخدميها المتواجدين بمقرات العمل إلى أدنى حد ممكن.

– ويجب أن يكون الأشخاص الذين يحددهم رؤساء البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب لضمان استمرارية الخدمة، حاملين لشهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل، تبرر الحاجة للتنقل، وذلك للإدلاء بها في حالة خضوعهم للمراقبة من طرف عناصر القوة العمومية.

– ويرجى من أعضاء ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب الامتثال للنظام والتدابير العامة الجاري بها العمل.

وتغتنم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج هذه المناسبة لتجدد التعبير عن فائق تقديرها للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب.