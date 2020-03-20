الرباح : مخـزون غاز البوتان يغطي 40 يوما من الاستهلاك الوطني

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هبة بريس ـ الربـــاط / الصورة تعبيرية

أكد وزير للطاقة والمعادن والبيئة السيد عزيز رباح، اليوم الجمعة بالمحمدية ، أن المغرب يتوفر على مخزون كاف لتلبية الاحتياجات من غاز البوتان يمكنها تغطية 40 يوما من الاستهلاك الوطني.

وقال الوزير في تصريح صحافي ، على هامش زيارة تفقدية قام بها للشركة المغربية (صوماص) الفاعل الاستراتيجي في السلسلة اللوجيستيكية الخاصة بغاز البوتان، إن هذا المخزون يتم تجديده بشكل شهري، من خلال استقبال البواخر المستوردة للبوتان عبر مختلف الموانىء ، وبشكل رئيسي ميناء المحمدية .

وحسب الوزير، فإنه على الرغم من الطلب القوي الاستثنائي على غاز البوتان خلال الايام الأخيرة ، إلا أن ” السوق سيظل مزودا بانتظام بفضل الواردات المبرمجة والمؤكدة من طرف الفاعلين”، لافتا إلى أن هذه الواردات ستمكن من المحافظة على مستوى المخزون الحالي، وتحسينه بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة.

وتتوفر شركة (صوماص) كفاعل استراتيجي في السلسلة اللوجيستيكية لتوريد غاز البوتان في المغرب ، على أكثر من 72 بالمائة من السعة الوطنية للتخزين.

وتم التأكيد خلال هذه الزيارة، على أن الأنشطة المتعلقة بالاستقبال والتخزين والتوزيع تتواصل في ظروف عادية بالنسبة لهذه الشركة، وغيرها من الفاعلين في هذه المجالات .

وتمت الإشارة أيضا إلى أنه وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائجة ( كوفيد 19 )، فإنه يتم تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة ، وكذا التفعيل الفوري لخطة استمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية .

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