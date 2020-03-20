“البريد بنك” يضخ 153 مليون درهم في صندوق مكافحة “كورونا”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أعلنت مجموعة “البريد بنك” تخصيص مبلغ 153 مليون درهم كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة وباء فيروس “كورونا” الذي تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس.

ويتوزع هذا المبلغ بحسب بلاغ للمجموعة بين بريد المغرب (53 مليون درهم)، والبريد بنك (100 مليون درهم).

وأكد “البريد بنك” أنه سيحشد جميع موارده البشرية والمادية لضمان استمرارية أنشطته خدمة لجميع المواطنين المغاربة في جميع أنحاء المملكة. وشددت المجموعة، على أنها اتخذت عدة تدابير للحد من انتشار هذا الوباء في وفروعها ووكالاته من خلال تعزيز ظروف الصحة والسلامة.

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تعليق واحد

  1. Bullshit! Tout cet argent et on a encore rien vu de concret! Construisez un hôpital digne de ce nom pour les victimes du Coronavirus comme ont fait les chinois en 10 jours seulement!….cet argent servira à enrichir un très limité et corrompu nombre de marocains et le reste du peuple sera livré à lui-même….les milliards de dh omazal maban walou, ghir lakdoub flakdoub

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