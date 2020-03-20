“البريد بنك” يضخ 153 مليون درهم في صندوق مكافحة “كورونا”

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أعلنت مجموعة “البريد بنك” تخصيص مبلغ 153 مليون درهم كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة وباء فيروس “كورونا” الذي تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس.

ويتوزع هذا المبلغ بحسب بلاغ للمجموعة بين بريد المغرب (53 مليون درهم)، والبريد بنك (100 مليون درهم).

وأكد “البريد بنك” أنه سيحشد جميع موارده البشرية والمادية لضمان استمرارية أنشطته خدمة لجميع المواطنين المغاربة في جميع أنحاء المملكة. وشددت المجموعة، على أنها اتخذت عدة تدابير للحد من انتشار هذا الوباء في وفروعها ووكالاته من خلال تعزيز ظروف الصحة والسلامة.