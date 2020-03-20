تزامنا و أول أيام الطوارئ.. أمطار الخير تهطل بالمغرب و الأكف ترفع للدعاء

منذ ساعتين
1

هبة بريس – الدار البيضاء

أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس على أن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ستطبق بداية من مساء يوم الجمعة و بالضبط انطلاقا من الساعة السادسة مساءا.

و تزامنا و أول أيام الطوارئ الصحية ببلادنا ، تهاطلت أمطار الخير بعدد من مناطق المملكة ، حيث تم تسجيل مقاييس مختلفة و خاصة بجهة الدار البيضاء سطات و شمال و وسط المغرب.

و استبشر المغاربة خيرا بهاته الأمطار خاصة في ظل انحباسها لأشهر ، حيث عم التفاؤل و البهجة رغم الظروف الصعبة و الحرجة التي تمر منها بلادنا بسبب تفشي فيروس كورونا.

و رفع المغاربة أكف الدعاء لرب العباد أن يديم علينا رحمته و يرزقنا المطر و يرفع عنا البلاء و الوباء و يحفظ وطننا و كل الأوطان من كل سوء و ابتلاء، داعين في الوقت نفسه عموم المغاربة بالتضرع و الإكثار من الصلاة و التسبيح و الدعاء طلبا للمولى جل و علا.

مقالات ذات صلة

Photo of “البريد بنك” يضخ 153 مليون درهم في صندوق مكافحة “كورونا”

“البريد بنك” يضخ 153 مليون درهم في صندوق مكافحة…

منذ 10 دقائق
Photo of فيروس كورونا : الشروع في تطبيق حالة الطوارئ الصحية في المملكة

فيروس كورونا : الشروع في تطبيق حالة الطوارئ الصحية…

منذ 22 دقيقة
Photo of إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ 26 دقيقة
Photo of في رحلة خاصة.. رعايا أميركيون يغادرون المغرب

في رحلة خاصة.. رعايا أميركيون يغادرون المغرب

منذ 34 دقيقة
Photo of صاحب مخبزة بالمحمدية يقدم الخبز مجانا للمحتاجين و يكتب: “رزقك و رزقي على الله”

صاحب مخبزة بالمحمدية يقدم الخبز مجانا للمحتاجين و يكتب:…

منذ ساعة واحدة
Photo of رجاءً أيها المُواطنون.. ادخلوا مساكنكم، ليقتلنكم كورونا، بما كسبت أيديكم!

رجاءً أيها المُواطنون.. ادخلوا مساكنكم، ليقتلنكم كورونا، بما كسبت…

منذ ساعة واحدة
Photo of اسماء المنور تتبرع للصندوق الخاص لمكافحة “كورونا” وتناشد المغاربة للمساهمة فيه

اسماء المنور تتبرع للصندوق الخاص لمكافحة “كورونا” وتناشد المغاربة…

منذ ساعتين
Photo of “كورونا” .. الرئيس التونسي يعلن حجرا صحيا عاما

“كورونا” .. الرئيس التونسي يعلن حجرا صحيا عاما

منذ ساعتين
Photo of لأول مرة.. “الوينرز” و ”الغرين بويز” و “الإيغلز” يتحدون في شوارع البيضاء

لأول مرة.. “الوينرز” و ”الغرين بويز” و “الإيغلز” يتحدون…

منذ ساعتين
Photo of بسبب ”كورونا“.. بريطانيا تطلب عودة 65 ألف ممرض وطبيب متقاعد للعمل

بسبب ”كورونا“.. بريطانيا تطلب عودة 65 ألف ممرض وطبيب…

منذ ساعتين

تعليق واحد

  1. هذا ماجي عليكم قوله للناس، لا الشطيح او رديح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق