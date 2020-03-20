تزامنا و أول أيام الطوارئ.. أمطار الخير تهطل بالمغرب و الأكف ترفع للدعاء

هبة بريس – الدار البيضاء

أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس على أن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ستطبق بداية من مساء يوم الجمعة و بالضبط انطلاقا من الساعة السادسة مساءا.

و تزامنا و أول أيام الطوارئ الصحية ببلادنا ، تهاطلت أمطار الخير بعدد من مناطق المملكة ، حيث تم تسجيل مقاييس مختلفة و خاصة بجهة الدار البيضاء سطات و شمال و وسط المغرب.

و استبشر المغاربة خيرا بهاته الأمطار خاصة في ظل انحباسها لأشهر ، حيث عم التفاؤل و البهجة رغم الظروف الصعبة و الحرجة التي تمر منها بلادنا بسبب تفشي فيروس كورونا.

و رفع المغاربة أكف الدعاء لرب العباد أن يديم علينا رحمته و يرزقنا المطر و يرفع عنا البلاء و الوباء و يحفظ وطننا و كل الأوطان من كل سوء و ابتلاء، داعين في الوقت نفسه عموم المغاربة بالتضرع و الإكثار من الصلاة و التسبيح و الدعاء طلبا للمولى جل و علا.