نشرة خاصة .. زخات رعدية من الساعة الثانية زوال اليوم الى منتصف الليل

هبة بريس

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، بأن زخات رعدية محليا قوية يرتقب أن تهم عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وخنيفرة، وذلك من الساعة الثانية بعد زوال اليوم الى منتصف الليل.

وأضافت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم أيضا عمالات وأقاليم وزان وشفشاون والعرائش، انطلاقا من الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت وإلى غاية منتصف نهار الأحد .

كما ستهم زخات معتدلة عشية وليلة الجمعة أقاليم تاونات ومولاي يعقوب وفاس وصفرو وتازة والحاجب وسيدي قاسم وإفران والخميسات والدرويش.

وستهب رياح محليا قوية عشية يوم غد السبت على المناطق الساحلية الممتدة شمال الجديدة.