وزارة الصحة :”الدواء المحتوي على مادة كلوروكين لعلاج ”كورونا“ لازال تحت التجارب السريرية“

منذ 41 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الصحة الرأي العام،أنه وخلافا لما يتداول في المواقع الإجتماعية حول فعالية الدواء المحتوي على المادة الفاعلة كلوروكين (Chloroquine) في علاج كوفيد-19، أن هذا الدواء لازال تحت التجارب السريرية في عدد من الدول لإثبات فعاليته ضد فيروس كوفيد-19.

وكشف الوزارة في بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أنه وفي حالة ثبوت نجاعة هذا الدواء في علاج مرضى كوفيد-19 فإن الوزارة تؤكد أن استعماله سيكون وفق بروتوكول طبي معتمد من قبل لجنة علمية وطنية، على أن يقتصر استعماله على الحالات التي تتابع علاجها في المستشفى.

هذا ودعت وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات، إلى عدم اللجوء لشراءالأدوية دون وصفة طبية واحتكارها، حفاظا على السلامة الصحية للجميع.

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