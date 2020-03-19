أعضاء تنسيقية صحافيي ميدي1 تيفي المنضوية تحت النقابة يساهمون بصندوق مكافحة “كورونا”

منذ 22 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

في إطار التعبئة الوطنية الشاملة للمجتمع المغربي بكل مكوناته وأطيافه لمواجهة تداعيات ومخاطر “فيروس كوفيد 19” و استحضارا لقيم التكافل والتآزر والتضامن التي جبل عليها المغاربة منذ عقود و استجابة للمبادرة الملكية السامية بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19″، وانسجاما مع مبادئها النضالية والتضامنية واستجابة لنداء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المتعلق بالمساهمة المالية الطوعية بالقدر المستطاع في الصندوق ، وتكريسا لقيم التضامن والمواطنة والتعاضد في أوقات الأزمات، وإضافة إلى وجودهم في جبهة العمل الإعلامي المتواصل والذي تعاظمت مسؤوليته أمام جائحة فيروس كورونا، انخرط أعضاء تنسيقية صحافيي ميدي1 تيفي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة، في حملة التبرع الطوعية في الصندوق الخاص.

و تحت إشراف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أعلنت التنسيقية أن هذا الالتزام جاء من باب إذكاء المزيد من روح التضامن المتسامية التي أبان عنها المغاربة أفرادا وجماعات، وتشجيعا للقادم من مبادرات، وتعبيرا عن سمو الوطن والمواطنة، وبكل إيمان بقدرة المغرب العظيم على تجاوز هذه النائبة، وكل أمل في انقشاع هذه الكارثة.

هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

وسيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”

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