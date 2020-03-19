مدريد: وفاة مغربي آخر بـ ” كورونا ” وعدد الإصابات في خط تصاعدي

منذ 3 ساعات
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يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

علمت “هبة بريس ” من مصادرها الموثوقة ان المستشفى الجامعي “سيبيرو أوشوا ” ببلدة “ليغانيس” سجل حالة وفاة جديدة في صفوف أبناء الجالية المغربية المقيمة بالعاصمة مدريد.

وسبق لنا أن نشرنا عبر مقالين منفصلين حالتي وفاة مؤكدتين في مدريد تخص أبناء الجالية المغربية لتنضاف الحالة الثالثة إلى القائمة هذا اليوم،حيث يتعلق الأمر بمهاجر مغربي ينحذر من منطقة “كبدانة” التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

وتعرف حالات الإصابة بفيروس “كورونا” تصاعدا لافتا للنظر في أوساط المغاربة من مختلف الأعمار،أذ ستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في معرفة العدد الإجمالي للإصابات والوفيات بفضل إجراءات تقييد حركة الأشخاص التي فرضتها الحكومة الإسبانية منذ ما يقارب الأسبوع.

وتتابع سفارة المغرب باهتمام بالغ تطور الوضع في المملكة الإسبانية خاصة في كل ما يتعلق بأحوال المهاجرين المغاربة،كما خصصت خلية إعلامية للتفاعل مع بعض الأخبار المغلوطة التي يتم الترويج لها من طرف بعض الأشخاص المجهولين الذين يحاولون زرع الرعب والخوف في أوساط الجالية وذويهم.

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‫2 تعليقات

  1. نسأل الله أن يرحمه ويكفر عنه ذنبه

  2. هل أنت متأكد بأنه مات بهذا الفيروس

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