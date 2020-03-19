الحكومة تقرر منح 2000 درهما تعويضا شهريا للفاقدين العم

منذ 38 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

قالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن لجنة اليقظة الاقتصادية، قررت في اجتماعها اليوم، منح تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO)، لجميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن هؤلاء الأجراء، سيتمكنون أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.

ومن بين القرارت المتخذة أيضا، “تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات”.

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تعليق واحد

  1. السلام عليكم و بالنسبة للمأجورين الغير المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .مثل المستخدمين الذين يشتغلون مع شركات سياحية بصفة مقاولين ذاتيين .وفقدو الشغل

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