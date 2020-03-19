سطات…السلطات الإقليمية تطلق أكبر عملية للتعقيم ضد فيروس كورونا

منذ 13 ثانية
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أطلقت عصر اليوم الخميس، السلطات الإقليمية بسطات حملة توعوية تحسيسية تعقيمية ضد انتشار وباء كورونا المستجد، انخرطت فيها عناصر الأمن العمومي والسلطات المحلية وأعوانها، وأعوان النظافة وبعض فعاليات النسيج الجمعوي وبعض المنتخبون التابعون للمجلس البلدي وبعض المنابر الاعلامية.

الحملة التحسيسية التوعوية الوقائية التي أشرف عليها رئيس الدائرة الحضرية الأولى رفقة معاونيه من رؤساء المقاطعات الحضرية وبتعليمات من عامل اقليم سطات، تأتي في إطار تتبع سبل التنفيذ والتفعيل المحلي لحزمة الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني للحد من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والعمل على تنزيل سلسلة من الإجراءات المتخذة للحيلولة دون تسجيل حالات مصابة بهذا الوباء وذلك عبر تعزيز المراقبة الصحية مع إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في توعية الساكنة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإصابة بالعدوى، حيث تم وضع كافة الوسائل المادية والمعنوية للقيام بعمليات تعقيم وتطهير وسائل النقل العمومي والادارات والفضاءات العمومية والاسواق كإجراء احترازي وقائي من أجل سلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

هذا وكان عامل إقليم سطات قد تعهد في اجتماع سابق بالضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين للسلع، مشددا في هذا السياق على أن السلطات العمومية ستواجه المضاربة والاحتكار وكل الممارسات اللا قانونية التي تستهدف المواطنين، مع العمل على تزويد الأسواق ونقط البيع بالسلع والمواد الاستهلاكية، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود كل المتدخلين من سلطات عمومية ومنتخبين ومجتمع مدني ووسائل الإعلام للحد من انتشار هذا الوباء.

وهي تعهدات يأمل المواطن السطاتي أن تترجم على أرض الواقع لاسيما وان الأسعار ببعض الأسواق سواء بالمدار الحضري أو القروي لم تلتزم بعد بهذه التعليمات، إذ لازال لهيب الأسعار مرتفعا خاصة في أنواع بعض الخضروات على الرغم من التطمينات التي أطلقتها الحكومة، وهو ما يتطلب من السلطات الاقليمية إطلاق حملات للمراقبة الميدانية وتكثيف دورياها والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله الذي كان سباقا إلى تقديم الدعم بكافة أشكاله وكذا اعطاء تعليماته لكافة الجهات المعنية للعمل وفق مقاربة تشاركية بغية محاربة هذا الوباء بشتى السبل، والعمل على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في الوقت ذاته.

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