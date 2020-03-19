البنوك تقرر تأجيل دفع أقساط قروض الاستهلاك والسكن لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد

منذ 8 ساعات
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اتخدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب مجموعة من الإجراءات التي تهم الشركات والأفراد ومن بينها اجراءات تأجيل دفع أقساط قروض الاستهلاك والسكن لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد عبر طلب خطي.

وستمنح البنوك لجميع الزبناء الراغبين، إمكانية تأجيل تسوية أقساطهم سواء المرتبط بالقروض العقارية والاستهلاكية ، لمدة 3 أشهر ، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة.

و يجب أن يبرر التأجيل الثاني بناء على طلب خطي من الزبون وأن يكون مستوفيا لمجموعة من الشروط التي ستضعها الأبناك.

وبالنسبة للشركات ستمنحها الأبناك إمكانية تأجيل سداد قروضها المتوسطة والطويلة الأجل لمدة 3 أشهر ، قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

وسيتم النظر في طلباتها على أساس كل حالة على حدة، وكل حالة تستدعي التمديد مرة ثانية ستتم دراسة ملفاتها ومنحها هذه الإمكانية مجددا.

وتتخد الابناك هذه الاجراءات تزامنا وجائحة ” كورونا ” التي تضرب العالم هذه الأيام

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‫2 تعليقات

  1. كيف يمكن نكتب طلب و بلاد الغال في عام حالة طوارئ

  2. كيف ومن اي شهر واش اخر شهر مارس

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