“كورونا”..موظفو الوكالة الحضرية ببرشيد يساهمون في صندوق التضامن

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في إطار التدابير التي تتخذها بلادنا للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي من بينها إحداث صندوق لمكافحة هذا الوباء الخطير، وإيمانا من مؤسسة الوكالة الحضرية لبرشيد- بنسليمان إدارة ومستخدمين بأهمية الانخراط في هذه العملية التضامنية، فإنها تثمن عاليا المبادرة الملكية السامية لإحداث هذا الصندوق، وتعتز بالحس التضامني الرفيع لمختلف مكونات الشعب المغربي، وللالتحام الصادق بين الدولة والمجتمع، وتشيد بالمبادرات السريعة والاحترازية للحكومة ومختلف السلطات العمومية، بما فيها المواكبة اليومية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة موظفيها ومرتفقيها، وتعبر بكل طواعية عن انخراط مديرها وأطرها ومستخدميها في هذا المجهود التضامني، ومساهمتهم المادية في الصندوق المحدث لمواجهة تفشي جائحة كورونا بنسبة تناهز 12% من كتلة أجورها متضمنة لراتب مديرها لشهر مارس 2020، وفي هذا الصدد وجهت إدارة الوكالة الحضرية ببرشيد بنسليمان مراسلة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الموضوع” توصلت هبة بريس بنسخة منها”.