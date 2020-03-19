“كورونا”..موظفو الوكالة الحضرية ببرشيد يساهمون في صندوق التضامن

منذ 37 ثانية
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في إطار التدابير التي تتخذها بلادنا للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي من بينها إحداث صندوق لمكافحة هذا الوباء الخطير، وإيمانا من مؤسسة الوكالة الحضرية لبرشيد- بنسليمان إدارة ومستخدمين بأهمية الانخراط في هذه العملية التضامنية، فإنها تثمن عاليا المبادرة الملكية السامية لإحداث هذا الصندوق، وتعتز بالحس التضامني الرفيع لمختلف مكونات الشعب المغربي، وللالتحام الصادق بين الدولة والمجتمع، وتشيد بالمبادرات السريعة والاحترازية للحكومة ومختلف السلطات العمومية، بما فيها المواكبة اليومية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة موظفيها ومرتفقيها، وتعبر بكل طواعية عن انخراط مديرها وأطرها ومستخدميها في هذا المجهود التضامني، ومساهمتهم المادية في الصندوق المحدث لمواجهة تفشي جائحة كورونا بنسبة تناهز 12% من كتلة أجورها متضمنة لراتب مديرها لشهر مارس 2020، وفي هذا الصدد وجهت إدارة الوكالة الحضرية ببرشيد بنسليمان مراسلة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الموضوع” توصلت هبة بريس بنسخة منها”.

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني : “الله يجازيكم بخير لي ما عندو أي أمر ضروري فلا يغادر بيته”

العثماني : “الله يجازيكم بخير لي ما عندو أي…

منذ 7 دقائق
Photo of البرلماني “ياسين الراضي” يعلن تكفله ب100 أسرة ويساهم بتعويضات سنة كاملة لصالح “صندوق كورونا”

البرلماني “ياسين الراضي” يعلن تكفله ب100 أسرة ويساهم بتعويضات…

منذ 13 دقيقة
Photo of سيدي قاسم.. السلطات الإقليمية تقود حملة واسعة لإخلاء شوارع المدينة

سيدي قاسم.. السلطات الإقليمية تقود حملة واسعة لإخلاء شوارع…

منذ 35 دقيقة
Photo of يهم السائقين .. إغلاق مراكز المراقبة التقنية للمركبات حتى إشعار آخر

يهم السائقين .. إغلاق مراكز المراقبة التقنية للمركبات حتى…

منذ ساعة واحدة
Photo of ارتفاع حصيلة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس ”كورونا“ إلى 61 حالة مصابة

ارتفاع حصيلة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس ”كورونا“ إلى 61…

منذ ساعة واحدة
Photo of بمبلغ مليون درهم .. موظفات وموظفي قطاع السجون يساهمون بصندوق مكافحة “كورونا”

بمبلغ مليون درهم .. موظفات وموظفي قطاع السجون يساهمون…

منذ ساعة واحدة
Photo of العثماني: “جميع الحالات المصابة بكورونا تعالج بدواء يصنع في المغرب”

العثماني: “جميع الحالات المصابة بكورونا تعالج بدواء يصنع في…

منذ ساعتين
Photo of الضباط السامون للقوات المسلحة الملكية يساهمون في صندوق مكافحة “كورونا”

الضباط السامون للقوات المسلحة الملكية يساهمون في صندوق مكافحة…

منذ ساعتين
Photo of ” جائحة كورونا وصندوق تدبيرها ” .. التاريخ يسجل والأبصار تنظر والعقول تميز

” جائحة كورونا وصندوق تدبيرها ” .. التاريخ يسجل…

منذ ساعتين
Photo of ال “MDJS” تساهم بمبلغ 100 مليون درهم لفائدة صندوق مكافحة “كورونا”

ال “MDJS” تساهم بمبلغ 100 مليون درهم لفائدة صندوق…

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق