العثماني: “جميع الحالات المصابة بكورونا تعالج بدواء يصنع في المغرب”

منذ 50 دقيقة
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هبة بريس – الدار البيضاء

في تعقيب له على سؤال تم توجيهه بالصفحة الرسمية لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة حول الدواء الذي يروج أنه معتمد لعلاج فيروس كورونا ، أكد المسؤول الحكومي أن هذا الدواء هو المستعمل حاليا و يتم تقديمه لكل الحالات المصابة بفيروس كورونا ببلادنا خاصة أن هذا الدواء يصنع في المغرب.

و جاء في السؤال الموجه للعثماني عبر صفحته الرسمية في تويتر: “نفس الشيء كنقول من هادي يومين ، الدواء سميتو بلاكينيل لي دارتو سانوفيل ، و لي أصلا موجود بالمغرب ، و كايداوي الملاريا ، و حسب البروفيسور ديديي راوول تجرب الدواء في الصين و أثبت نجاعته في شفاء جميع الحالات لي خداتو ، أتمنى من السيد رئيس الحكومة المحترم ينور الرأي العام”.

تعقيب الصفحة الرسمية لسعد الدين العثماني كان سريعا ، حيث جاء في الرد ما يلي : “جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمغرب و التي تعاني من أعراضه هي فعلا تعالج بهذا الدواء ، و هو يصنع بالمغرب ، فلا حاجة لجلد الذات باستمرار”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن شركة “سانوفي” الفرنسية للصناعات الدوائية سبق و أكدت أنها مستعدة لتقديم 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد نتائج “مبشرة جدا” في تجاربها العلاجية.

وأعلنت الشركة أن الدواء المضاد للملاريا أثبت فعالية كبيرة في استشفاء مرضى بفيروس كورونا، حيث أكدت أنه على ضوء النتائج المبشرة لدراسة أجرتها على هذا الدواء فإن “سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول الجميع.

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تعليق واحد

  1. باش نصحح ليكم 300 جرعة غادا تخصصها لشعب الفرنسي ماشي لمغاربة ماتبقاوش تقولو التفهات الكدوب

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