المدراء المركزيون والمفتشون العامون لوزارة الفلاحة يتبرعون براتب شهر

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هبة بريس – الرباط

قرر المدراء المركزيون والمفتشون العامون لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بقطاعاتها الثلاث، الفلاحة والتنمية القروية، الصيد البحري والمياه والغابات، التبرع براتب شهر لفائدةالصندوق الخاص المحدث لتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وكشف بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، على أن هذا القرار يأتي تعبيرا :” عن تجندهم إلى جانب عدد من الهيئات والجهات التي بادرت للمساهمة في موارد الصندوق، وانخراطهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادسحفظه الله، لمكافحة هذا الوباء والتغلب على آثاره“.

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